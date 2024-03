Musei Vaticani | a Castelgandolfo un' inedita coppia di capolavori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dal 23 marzo, in occasione delle solennità pasquali, due prestigiosi tesori artistici, il Redentore del Correggio e l'arazzo della Pesca miracolosa di Raffaello lasceranno iper raggiungere il Polo Museale di Castel Gandolfo, inaugurando così la nuova stagione espositiva del Palazzo Papale. A seguito della mostra storica "Castel Gandolfo 1944", che ha aperto le sue porte lo scorso 10 febbraio, il Palazzo arricchisce ulteriormente l'offerta culturale con due nuovi progetti che presenteranno dueprovenienti daidel Papa. Questa iniziativa segna l'inizio di un nuovo format espositivo ideato per portare le collezioni papali a Castel Gandolfo. I pellegrini e i turisti in visita al Polo Museale saranno accolti nella Sala dei Papi dalla mostra "Raffaello. L'arazzo della Pesca miracolosa per la ...