Multa assessore comunale per irregolarità | vigilessa finisce nei guai

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 18 marzo 2024)per aver commesso una, ma a finire neici è finita unaEssere rimossa dal servizio per averto una persona “sbagliata”. In questo caso si tratta di un. Una vicenda, a dir poco incredibile, quella che arriva direttamente dal Comune di Ginosa (provincia di Taranto). Vittima unache aveva semplicemente fatto il suo lavoro. Dopo aver riscontrato alcunela donna lo ha giustamenteto (proprio come avrebbe fatto chiunque nel suo ruolo).neiper averto(Ansa Foto) ...