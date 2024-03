“Mulinello di bassa pressione” Giuliacci | la stagione della neve non è finita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ci avviamo alla fine dell'inverno e all'arrivoprimavera, con una risalita delle temperature. Ma la, almeno a sentire il colonnello Mario, non è ancora. “Si intravede già una perturbazione capace di portare nuove abbondanti nevicate sulle zone alpine. Qualche debole nevicata è attesa anche nei prossimi giorni, con una debole perturbazione che scivolerà velocemente lungo la nostra Penisola e nella giornata di lunedì 18 marzo porterà anche qualche fiocco disulle Alpi al di sopra di 1800-2000 metri”, l'analisi del meteorologo sul primo assaggio di. Ma non è affattoqui. Come si legge sul sito meteo.it “dopo un parte centrale ...