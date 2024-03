MSC Crociere prima compagnia a riprendere navigazioni da Cina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (askanews) – MSCha ospitato un evento speciale a bordo di MSC Bellissima per celebrare il suo primo scalo a Shanghai, facendo di MSCladiinternazionale ale operazioni di navigazione dallada quando è iniziata la pandemia. Lo ha comunicato la. Per festeggiare questo traguardo, MSCha invitato funzionari governativi, agenti di viaggio, media e partner a bordo per vivere l’esperienza a bordo della nave ammiraglia asiatica della. Per rendere l’evento ancora più speciale, i rinomati chef Enrico & Roberto Cerea, del famoso ristorante DA VITTORIO, hanno preparato un menu speciale per la cerimonia e per il viaggio ...