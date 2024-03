MotoGP | GP Portogallo 2024 | programma | orari | tv | streaming Si corre a Portimao

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo una settimana di sosta dal debutto in Qatar, il Motomondiale riparte da: nel fine settimana da venerdì 22 a domenica 24 marzo andrà in pista il Gran Premio del. Si arriva incon Francesco Bagnaia in testa al Mondiale: Pecco ha 31 punti e a Lusail ha raccolto un quarto posto nella Sprint Race e la vittoria nella gara lunga della domenica. Il campione del mondo in carica ha due punti di vantaggio rispetto a Brad Binder e tre punti su Jorge Martin: il sudafricano ha raccolto due piazze d’onore, mentre Martinator ha vinto la Sprint ed è arrivato terzo domenica. Nel 2023 di Marc Marquez iniziò in maniera molto negativa la stagione con un incidente dopo pochi giri nel GP che non gli permise di prendere parte a diverse gare. Vedremo se riuscirà ad essere competitivo il padrone di casa Miguel Oliveira, che ...