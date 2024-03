MotoGP e Superbike | il calendario lascia perplessi Dorna vuole davvero valorizzare la SBK o la sta anestetizzando?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) Siamo reduci da un fine settimana privo di appuntamenti di primo livello nel motociclismo su pista. Sia il Motomondiale che il Mondialehanno osservato un weekend di riposo. Fino a qui nulla di strano. Siamo a fine inverno, la stagione è ancora agli albori. Cionondimeno, colpisce il fatto che dal 22 al 24 marzo le due categorie siano impegnate sostanzialmente in contemporanea nella penisola iberica. Lae le classi formative si cimenteranno a Portimao, nel Gran Premio del Portogallo. Le derivate di serie saranno invece di scena al Montmelò, dove si disputerà la tappa catalana. Francamente, la situazioneinterdetti. Possibile che ilnon potesse essere strutturato in maniera diversa, soprattutto considerando come il fine settimana del 29-31 marzo sia nuovamente “bianco” per entrambi gli ...