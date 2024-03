Motocarro contro un muro | conducente estratto da vigili del fuoco e 118

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ponte Buggianese (Pistoia), 18 marzo 2024 – Un piccolo, per cause in corso di accertamento, è finito a ridosso di undi recinzione di un’abitazione in via Buggianese nel Comune di Ponte Buggianese. Idelsono intervenuti per forzare e poi togliere la portiera anteriore sinistra per permettere ai sanitari del 118 di poter estrarre il ferito in piena sicurezza.