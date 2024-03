Mossa discutibile di Beatriz D’Orsi dopo la scelta di Brando Ephrikian | la segnalazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 18 marzo 2024)è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore, non solo per essere stata la nondi, ma a causa di una sospettariportata da Lorenzo Pugnaloni.che il tronista ha scelto, la corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti indiscpettito i fans del programma di Maria De Filippi con unasocial sospetta. Ma andiamo nei dettagli. Uomini e Donne: strano gesto social diCome vi avevamo già riportato,è andata in settimana bianca con degli amicicheha fatto la suaa Uomini e Donne, ma alcuni utenti hanno ...