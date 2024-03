Morto l’ex calciatore Emanuele Panizza nell’incendio scoppiato nella sua casa ad Alessandria

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 18 marzo 2024) Una persona è morta e due sono rimaste intossicate nell'incendioserata di domenica 17 marzo in un’abitazione di Valmadonna, frazione di. La vittima è il 58enne, ex difensore dell’Calcio tra il 1983 al 1988. Era molto conosciuto in città. Il ricordo del club: “Indossare i nostri colori non è da tutti, lo sappiamo. Tu ne sei stato ampiamente degno. Ciao, Lele”.