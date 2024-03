Morto David Seidler | sceneggiatore premio Oscar per Il discorso del re | stava pescando in Nuova Zelanda

(Di lunedì 18 marzo 2024) Èdel film Ildel Re, per il quale vinse l'nel 2011. Aveva 86 anni. Stando a quanto riporta il The Guardian, è venuto a mancare durante una gita di pesca in. A farlo sapere il suo manager: "Si trovava nel luogo che gli piaceva più al mondo".

