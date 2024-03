Morto a 14 anni | per l’addio a Marco Frabetti tutto il paese si ferma

(Adnkronos) – Lo sceneggiatore brit anni co naturalizzato statunitense David Seidler , premio Oscar per i film "Il discorso del re", è Morto sabato 16 marzo durante una battuta di pesca in Nuova ... (webmagazine24)

E’ Morto lo sceneggiatore brit anni co naturalizzato statunitense David Seidler , Premio Oscar per i film “Il discorso del re”, è Morto sabato 16 marzo durante una battuta di pesca in Nuova Zelanda. ... (thesocialpost)

Precipitò da palazzo, un arresto per omicidio preterintenzionale - 30 anni, Morto il 22 agosto 2022 dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Giordano Bruno a Livorno, in circostanze apparse fin da subito dubbie. Secondo quanto ricostruito dai ...notizie.tiscali

Alessandria, incendio in un'abitazione: Morto ex calciatore Panizza - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'incendio di un ... conosciuto da tutti in città anche come "Lele", era una colonna dell’Alessandria Calcio a metà degli anni Ottanta. L’ex ...ilgiornale

Teramo, catena tesa tra due alberi: muore un motociclista di 25 anni - Si chiamava Damiano Bufo il venticinquenne Morto in seguito ad un tragico incidente provocato da una catena tesa tra due alberi mentre faceva motocross con gli amici a Bisenti in località San Nicola a ...tg.la7