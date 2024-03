Morta investita sul viale Adua | autista negativo a tutti i test Chi era la vittima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pistoia, 18 marzo 2024 – Mancava poco alla mezzanotte fra sabato e domenica quando è avvenuto il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Marie Francoise Debrincat, nata in Marocco il 15 febbraio del 1954. Viveva a Pistoia, anche se la residenza risulterebbe in Belgio, dove vive il figlio, avvisato nella notte dagli altri familiari che abitano qui. La donna, da una prima ricostruzione al vaglio della polizia municipale, è stata travolta da un suv mentre aveva appena iniziato ad attraversare la strada. Era sul, all’altezza dei palazzi rossi di Piazza Domenico Veneziano. Dall’altra parte della strada l’aspettavano alcuni amici. Ma non ha fatto in tempo a raggiungerli. L’impatto con la vettura, che proveniva da Capostrada, è stato improvviso e devastante. Il conducente dell’auto, un sessantenne pistoiese, non l’avrebbe vista, complice ...