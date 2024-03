Monza | sabato 23 marzo open day in Questura per chi richiede il passaporto | disponibili 400 posti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024), 182024 – Per cercare di smaltire le numerose richieste legate ai passaporti, ladie della Brianza ha programmato unday per23per facilitare l’erogazione del documento: ormai non è una novità che per entrare in possesso del documento, i cittadini italiani di qualsiasi città devono attendere mesi e mesi e quindi, per chi vuole prenotare un viaggio extra-europeo, è consigliato muoversi con largo anticipo. Ladiha programmato per23unday dalle 8 alle 13, aperto esclusivamente agli utenti in possesso dell’appuntamento che potrà essere prenotato martedì 19dalle 11, data in cui ...