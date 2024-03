Montevecchia | trovato morto in casa | sul viso graffi e sangue L’autopsia toglie ogni dubbio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024)(Lecco), 18 marzo 2024 – I suoi due cani credevano che il loro “papà” stesse dormendo. Luigi Limonta, montevecchino di 52 anni, invece eranel sonno nel suo letto. Loro però non lo sapevano e hanno provato con insistenza a svegliarlo: hanno abbaiato, guaito, lo hanno leccato e mordicchiato e hanno tentato come di scuoterlo con le loro zampette,andogli ripetutamente la faccia. Quando il medico di Areu ha visitato Luigi prima per cercare di rianimarlo, poi per constatarne il decesso, ha subito notato quei segni sanguinanti sul volto e ha temuto che qualcuno magari potesse averlo aggredito. Per questo ha allertato i carabinieri. Dai primi accertamenti, i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lecco hanno subito ipotizzato che in realtà a sfigurare Luigi siano stati i suoi due piccoli cani ...