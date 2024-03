Montecarlo | chiesti 8 anni per Fini Elisabetta Tulliani | Gianfranco da me tenuto all’oscuro | delusa da mio fratello

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Procura di Roma ha chiesto 8per l’ex presidente della Camera,, imputato nel processo legato all’acquisto di un appartamento aper la compagna. Il pm ha inoltre sollecitato una condanna a 10per Giancarloe a 5per il padre Sergio. Nel procedimento si procede anche per il reato di riciclaggio. La casa di, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, sarebbe stata acquistata, secondo l’accusa, da Giancarloattraverso società off-shore. Un’operazione effettuata nel 2008, per poco più di 300mila euro e che con la vendita ...

Una condanna di 8 anni per Gianfranco Fini e di 9 anni per la compagna Elisabetta Tulliani . Queste le richieste dei pm romani per il caso della famosa celebre villa a Montecarlo , oltre alla ... (thesocialpost)

Casa di Montecarlo, chiesti 8 anni a Fini. Tulliani: "Gli nascosi tutto" - A Roma arrivano le richieste dei pm: è di 9 anni quella per la compagna dell'ex leader di An, la quale in aula "scagiona" a sorpresa lo storico esponente politico ...ilgiornale

Appartamento acquistato a Montecarlo, chiesti 8 anni per Gianfranco Fini - La Procura di Roma ha chiesto 8 anni per l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, imputato nel processo legato all’acquisto di un appartamento a ...gazzettadelsud

chiesti 8 anni di condanna per Fini. Tulliani: 'Nascosto a Gianfranco l'origine del denaro per l'acquisto' - La compagna dell'ex presidente della Camera Elisabetta al processo: 'Da mio fratello comportamento spregiudicato'. La Procura ha chiesto per lei 9 anni, 10 per il fratello e 5 per il padre (ANSA) ...ansa