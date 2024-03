Mondiali curling femminile 2024 | tutti i risultati e la classifica

(Di lunedì 18 marzo 2024)e ladeidi, in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada. Le migliori tredici squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio per conquistare l’ambito titolo iridato. Al via anche l’Italia, che proverà a migliorare quanto fatto lo scorso anno, quando venne eliminata ai Playoff. Stefania Costantini e compagne, argento agli ultimi Europei dopo una finale molto combattuta con la Svizzera, vanno dunque a caccia di grandi prestazioni per confermare la grande crescita degli ultimi mesi. La rassegna iridata si svolge con la consueta formula: si parte con il round robin in cui le squadre affrontano tutte le avversarie giocando 12 partite ciascuna. Prima e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro di qualificazione per il torneo iridato femminile di Canada 2024 tra Italia e Usa. L’Italia ha ... (oasport)

Unico obiettivo: non fermarsi. Dopo le grandi vittorie con l’Estonia e la Svezia e la partita giocata con la Scozia, oggi alle 18:00 l’Italia affronterà gli Stati Uniti nel quarto match valido per ... (oasport)

LIVE Italia-USA, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: prosegue la rincorsa ai playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro di qualificazione per il torneo iridato femminile di Canada 2024 tra Italia e Usa. L’Italia ha in ...oasport

Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming - Oggi domenica 17 marzo (alle ore 23.00) l'Italia affronterà la Scozia ai Mondiali 2024 di curling femminile. Dopo l'esordio di ieri contro l'Estonia e la partita pomeridiana contro la Svezia, prosegue ...oasport

Short track: Mondiali, Sighel conquista la medaglia d'argento, bronzo per Spechenhauser - Doppia medaglia per l'Italia nella gara maschile dei 1000 metri dei Mondiali di Short track di Rotterdam in Olanda. Argento per Pietro Sighel che ha chiuso col tempo di 1'25'555, bronzo per Luca ...napolimagazine