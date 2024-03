Mondiali curling femminile 2024 | l’Italia cala il tris | battuta agevolmente la Scozia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Prosegue a gonfie vele il cammino delneidi, in corso di svolgimento a Sydney, nella Nuova(Canada). Nella partita valida per la quinta sessione del round robin, le azzurre hanno infatti piegato lacon un severo 8-2, centrando la terza vittoria su tre della competizione e rimanendo al comando a punteggio pieno. Soltanto Canada e Svizzera sono riuscite finora a fare altrettanto bene e condividono da imbattute la vetta insieme al. Le ragazze di Caldart torneranno sul ghiaccio oggi, lunedì 18 marzo, alle ore 18.00 per sfidare gli Stati Uniti (a metà classifica con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte).FEMMINILI, IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

tutti i risultati e la classifica dei Mondiali di curling femminile 2024 , in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada. Le migliori tredici squadre del ... (sportface)

