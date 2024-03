Monaco | Tulliani | nascosi le cose a Fini

(Di lunedì 18 marzo 2024) 15.47 "Ho nascosto a Gianfrancoche mio fratello voleva comprare la casa di Montecarlo.Non gli ho mai detto la provenienza di quel denaro. Credevo fosse di mio fratello. Il suo comportamento spregiudicato è una delusione". Così in Tribunale Elisabetta, imputata con il fratello Giancarlo,il padre Sergio eper l'acquisto di una casa a Montecarlo. L'accusa è di riciclaggio. La Procura di Roma ha chiesto 8 anni per l'ex presidente della Camera, 9 per la compagna Elisabetta, 10 per il fratello e 5 per il padre,

"Era scontato che la pubblica accusa chiedesse per me la condanna. Continuo ad avere fiducia nella giustizia e ciò in ragione della mia completa estraneità rispetto a quanto ad ...