Modelli linguistici e allucinazioni Ecco cosa tiene indietro l’IA cinese

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il confronto tra superpotenze mondiali, che vede Pechino e Washington competere per la supremazia globale, passa attraverso molteplici dimensioni. In alcune di queste, la forbice di superiorità tra l’egemone statunitense e il suo concorrentesi fa sempre più stretta; in altre, come ad esempio nel settore dei missili ipersonici, Pechino sembra disporre già di un vantaggio rispetto al proprio rivale; ma in altre ancora, la superiorità americana continua a rimanere fermamente intoccabile dal Paese asiatico. La Cina è ancora lontana dal raggiungere gli Stati Uniti per quel che riguarda i progressi dell’intelligenza artificiale, perché gli sforzi della nazione sono “disseminati di molte sfide essenziali nella teoria e nelle tecnologie”. È questo il quadro della situazione presentato di recente al premierLi Qiang durante il suo recente giro di ...