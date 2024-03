Mister Papeete | denuncia choc | Hanno cercato di uccidermi

(Di lunedì 18 marzo 2024) Stava inseguendo i ladri che avevano rubato bestiame nella sua azienda agricola in Puglia e questi, per tutta risposta,provato a investirlo. È salvo solo perché è riuscito a scansarsi in tempo Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e patron deldi Milano Marittima. L’imprenditore cervese da tempo vive con la sua famglia a Lesina, nel Foggiano, dove è proprietario di due aziende agricole e zootecniche. L’episodio risale all’8 marzo. Racconta Casanova: "Ho subito altri tre furti di vacche e ho già presentato venti denunce". In quest’ultimo caso è stato lo stesso imprenditore ad accorgersi dei ladri. "Ho visto un gruppetto di persone che stava caricando almeno una decina delle mie vacche su un Tir, quindi ho chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate quando erano già fuggiti – spiega l’eurodeputato –. I carabinieri sono ...

