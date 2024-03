Mirko Brunetti scortato dai bodyguard per l’evento di Ciro Petrone a Napoli | scoppia l’insensata polemica

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha fatto il suo ingresso trionfale aieri sera, e la folla era in delirio totale! Il concorrente del Grande Fratello si è presentato all' inaugurazione del negozio diaccompagnato da due guardie del corpo.daiperdiha dovuto fronteggiare una marea di fan urlanti, selfie ovunque, e cori che facevano tremare i vetri. '!' , gridavano come se fosse il nuovo idolo pop. Ma non è finita qui: una volta entrato nel locale, l' abbraccio traè stato epico, da far invidia a qualsiasi ...

