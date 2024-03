Mirko Brunetti | l’ex volto noto del “GF” scortato dai bodyguard | è polemica

Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso trionfale a Napoli ieri sera, e la folla era in delirio totale! Il concorrente del Grande Fratello si è presentato all' inaugurazione del negozio di Ciro ... (blogtivvu)

Grande Fratello, Mirko svela cosa farà con Perla dopo la fine del reality - Mirko Brunetti è stato eliminato dal Grande Fratello a inizio dicembre, dopo circa un mese e mezzo di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Il ragazzo era già reduce da un altro reality di grande ...tag24

Prima lite tra Anita e Falsone, lui geloso: “Ma non stiamo insieme!”, la replica della Olivieri prima della pace - Prima lite tra Anita e Falsone, lui geloso: “Ma non stiamo insieme!”, la replica della Olivieri prima della pace, il video.blogtivvu

Fan in delirio per Mirko del Grande fratello, "paparazzato" nel negozio di Ciro Petrone - Fan in delirio per Mirko Brunetti, ex concorrente della Casa del grande fratello. Ecco come lo hanno accolto a Napoli. Foto, video e frasi di ammirazione: così Mirko Brunetti è stato "travolto" dai fa ...trend-online