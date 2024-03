(Di lunedì 18 marzo 2024) I poliziotti hanno dato esecuzione a provvedimenti restrittivi riguardanti il codice rosso. Uno vede vittima un donna,ta didall'ex, l'altro un avvocato, perseguitato da un ex cliente.

Ceccardi "Ho ricevuto in passato minacce con proiettili, ora mi hanno scritto che 'avrebbero ballato sulla mia tomba', mi hanno augurato la morte e mi hanno detto che non capivo nulla di ... (firenzepost)

Vietato parla re di Islam, almeno per gli esponenti della Lega : sono arrivate minacce di morte all'euro parla mentare Susanna Ceccardi , candidata alle europee di giugno. A denunciarlo la stessa ... (liberoquotidiano)

La singolare vicenda è avvenuta a Roma: una coppia residente in Irlanda aveva affidato a un Agente finanziario la procura speciale - poi revocata - per la vendita della propria abitazione. Ma l'uomo ... (fanpage)

Minaccia di morte la ex: “Ti porterò all’altare non sposandoti, ma nella bara” - I poliziotti hanno dato esecuzione a provvedimenti restrittivi riguardanti il codice rosso. Uno vede vittima un donna, Minacciata di morte dall’ex, l’altro un avvocato, perseguitato da un ex cliente.fanpage

Fake news sulla morte di re Carlo: Londra smentisce i media russi - "Il sovrano continua a svolgere regolarmente i suoi impegni". Così Buckingham Palace risponde alla fake news della morte di re Carlo III che in queste ore sta circolando sul web e su alcuni media ...today

Ghostbusters: Minaccia Glaciale: online il final trailer della pellicola - Ghostbusters: Minaccia Glaciale: online il final trailer della pellicola La Sony Pictures ha rilasciato il final trailer di Ghostbusters: Minaccia Glacia... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attor ...voto10