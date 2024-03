Minaccia con una pistola la ex e il suo nuovo fidanzato in un bar | la donna lo aveva già denunciato un anno fa

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un uomo di 36 anni è stato arrestato per la seconda volta per stalking nei confronti della ex compagna: nonostante il divieto di avvicinamento hato con unalae il suocompagno in un bar nel Comasco.

“La repressione che gli attivisti ambientali stanno affrontando oggi in Europa è una grave minaccia per la democrazia e i diritti umani”. Parola di Michel Forst, relatore speciale Onu per i ... (ilfattoquotidiano)

Bergamo . Ennesimo episodio violento nella zona della stazione cittadina. Nella notte tra sabato e domenica (17 marzo), intorno alle 2, in via Novelli le volanti della questura hanno fermato e ... (bergamonews)

A bordo del "Caio Duilio". Già scortati 20 mercantili bersaglio di missili e droni. "Fronteggiamo gli Houthi" - L'obiettivo è garantire la protezione ravvicinata a un convoglio di tre navi mercantili lungo la «zona rossa», ad alto rischio, per la Minaccia di droni e missili che gli Houti lanciano dallo Yemen.ilgiornale

Meteo lunedì, inizio settimana con tempo in peggioramento previsioni - La situazione. Secondo le previsioni meteo, Dopo una domenica in gran parte soleggiata e con temperature primaverili, l’inizio della settimana sarà caratterizzato da un peggioramento del tempo sulla ...ilfaroonline

Nuove minacce alla ex: stalker torna in cella - Jonathan Pellegrini, 36 anni di Porlezza, è stato arrestato per minacce aggravate nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione. È già stato arrestato in passato per stalking.ilgiorno