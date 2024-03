Milano | festa San Patrizio | controlli straordinari in strada nei pressi bar e locali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 mar. (Adnkronos) – Nelle notti del 16 e 17 marzo scorse, a, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno messo in campo mirati dispositivi di controllo finalizzati alla prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera, in sinergia con i colleghi delle compagnie urbane e del terzo reggimento Lombardia. In tutto sono stati denunciati in stato di libertà, per guida sotto l?influenza dell?alcol, 13 automobilisti trovati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge e sanzionati amministrativamente sempre per guida sotto l?influenza dell?alcol altri 8 automobilisti.Durante ialla circolazionele è stato denunciato anche un automobilista per guida senza patente con recidiva infrabiennale e sanzionato amministrativamente per guida con patente scaduta di validità altri ...