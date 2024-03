Milano e l’alba delle meraviglie | Donne equilibriste | poeti e silenzi La città che stupisce non è in vetrina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Tu mi stupisci,". L’arcivescovo Mario Delpini è tra le guglie del Duomo. Èdi un giorno nuovo. Un’immagine che ricorda quella di quattro anni fa, quando scelse di salire ai piedi della Madonnina per lanciare un messaggio, un incoraggiamento alladeserta, ferita dalla pandemia. L’arcivescovo non è più solo. Al suo fianco ci sono Issei Watanabe col suo violoncello e don Paolo Alliata. Attorno i milanesi, che lo sorprendono: salgono sulle terrazze quando è ancora buio per prendere parte a uno dei momenti più intensi di “Soul“, il Festival della Spiritualità, che in 5 giorni ha richiamato 10mila persone. "Ma la gioia viene al mattino", l’invito degli organizzatori con il quale si è aperto l’ultimo giorno della rassegna: un’occasione dio, contemplazione e riflessione condivisa, nella ...