(Di lunedì 18 marzo 2024) "Da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio, miche se lasi muove o per ilo per i palazzi ao,...

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Stash dei The Kolors ha parlato a cuore aperto della sua vita d’artista, confessando i tanti momenti difficili avuti durante la carriera, sfociati in alcuni ... (cinemaserietv)

Alessandro Costacurta , ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo passato al Milan . Ecco le sue parole (pianetamilan)

L'EX ARBITRO - Calvarese: "Caso Acerbi-Juan Jesus Ora la palla passa alla Procura Federale" - Abbiamo sentito tante volte le procedure per quanto riguarda il razzismo degli spettatori. Non c’entra niente, quelle sono procedure che l’arbitro deve applicare quando ci sono cori beceri. Questa ...napolimagazine

Milan, senti Salvini: 'Mi auguro la magistratura si muova con elementi solidi' - `Da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio, mi auguro che se la magistratura si muove o per il Milan o per i palazzi a Milano, si muova con elementi assolutamente.calciomercato

L'EX Milan - Robinho si sfoga: "Condannato per stupro perchè non sono un italiano bianco" - A pochi giorni dal suo processo in Brasile, Robinho ha rotto il silenzio ed ha associato ad episodi di razzismo la sua condanna per stupro in Italia. "Se le accuse fossero contro un italiano bianco, d ...napolimagazine