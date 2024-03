Milan-Roma | Totti | “Il Diavolo non è più quello di una volta Mi auguro …”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Francesco, ex capitano giallorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della doppia sfida train Europa League

Zaniolo Milan: l’obiettivo rossonero in gol contro il West Ham, le ultime sul futuro - Zaniolo, tra i nomi accostati al calciomercato Milan, protagonista con un gol in West Ham Aston Villa. Le ultime sul futuro In Premier League anche se per un week end torna protagonista Zaniolo.milannews24

Via libera da Londra: il Milan esulta per il francese - Il portiere è pronto a fare le valigie a fine stagione. Separazione inevitabile: arriva così un’ottima notizia per il Milan e Maignan ...milanlive

Milan, Kalulu di nuovo ai box: rientra in tempo per la Roma - Roma news - Altro stop per il Milan. Il giocatore rossonero ha subito l’ennesimo infortunio della stagione, costringendo Pioli a pensare ad una soluzione. La Serie A è entrata nel suo rush… Leggi ...informazione