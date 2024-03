Milan-Roma | da domani parte la vendita dei biglietti per i quarti di Europa League

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 18 marzo 2024) In vista di, a partire daci sarà ladeiper la sfida con i giallorossi, neidiOra le squadre si fermano per fare spazio agli impegni delle nazionali. Ma alla ripresa ilripartirà subito con un nuovo ciclo di partite. Dopo la sosta infatti ci saranno gli impegni contro Fiorentina e Lecce in campionato, prima di arrivare all’andata deidi finale dicontro la. Il primo atto della doppia sfida andrà in scena a San Siro giovedì 11 aprile. Ilintanto, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato le informazioni sulladei ...