Milan | i 12 convocati di Pioli in Nazionale Chi sono e quando giocheranno

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’allenatore del, Stefano, saluterà 12 calciatoriin. Ecco chie quali impegni affronteranno Vittoria contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato e ora via alla sosta per le Nazionali. Ildi Stefanodovrà “salutare” 12 calciatori della propria rosa chestatidalle rispettiveper i prossimi impegni. Della colonia francese fanno parte Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Simon Kjaer risponderà alla chiamata della sua Danimarca, mentre Jan-Carlo Simic a quella della Serbia. Yunus Musah e Christian Pulisic si faranno compagnia per giocare con gli Stati Uniti d’America. Tra i centrocampisti rossoneri...