Milan | finalmente in goal Samuel Chukwueze Tutti i voti

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilha battuto l’Hellas Verona per 3-1, decisivo ildel subentrato. EccoIldi Stefano Pioli ha battuto l’Hellas Verona per 3-1 nella gara valevole per la 29esima giornata di Serie A. I rossoneri sono stati protagonisti di una buona prestazione e, grazie al pareggio della Juventus con il Genoa, hanno consolidato il secondo posto, a più 3 punti sui bianconeri. Dopo idi Theo Hernandez e di Christian Pulisic, è arrivata anche la prima rete in campionato di, che ha chiuso la partita. Una delle note positive della gara è stato sicuramente l’ingresso in campo del nigeriano, entrato al 74esimo minuto del secondo tempo. La sua prestazione è stata, infatti, ...

