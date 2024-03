Milan | buone notizie dall’infermeria | ecco chi sta recuperando

Il Milan vola alla final four di Youth League, per il secondo anno consecutivo, grazie al successo ai calci di rigore contro il Real Madrid.... (calciomercato)

buone notizie dall’infermeria: Tomori , escluso dai convocati per la sfida all’Atalanta, è pronto a rientrare come già hanno fatto i colleghi di reparto Calabria e Kalulu, con il francese che ... (sport.quotidiano)

Infortunio Tomori: filtrano buone notizie in casa Milan per il rientro in campo del difensore centrale rossonero Arrivano buone notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di ... (calcionews24)