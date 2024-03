Micol Oliveri asfalta l’hater che le ha detto di essere ingrassata | “Sto vivendo un momento critico con il mio corpo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Lo so che è difficile ma non fate ca***te” è il messaggio social lanciato dache, tramite un breve video su Instagram, ha risposto ad un commento di un hater che le aveva scritto “Seitantissimo, soprattutto di gambe“. I giudizi che il web addita ad influencer o comuni creator potrebbero profondamente ferire una persona, tanto da condizionarla. In questo caso si parla indirettamente di alimentazione e l’attrice ha voluto sensibilizzare sul tema della body positivity, raccontando i conflitti interiori che sta affrontando nell’ultimo periodo. “Vi chiedo di astenervi dal giudizio, ognuno ha il proprio rapporto personale col proprio, vi chiedo invece di condividere la vostra storia – ha esorditoin un post – In questosto ...