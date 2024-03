Michela Moioli perde subito la vetta della generale | caduta nei quarti nella seconda gara a Montafon

(Di lunedì 18 marzo 2024) A due gare dalla finecoppa del mondo Snowboardcross la francese Chloe Trespuech potrebbe aver ipotecato il titolo con ben 78 punti di vantaggio su. La bergamasca, reduce dalle vittorie a Sierra Nevada e dal 3 posto a Cortina,primaa Monfaton era riuscita ad ottenere 2 punti di vantaggio sulla diretta rivale transalpina dominando tutte le prove con grande determinazione. Tuttavia, durante la batteriaprova le nevi austriache l’hanno tradita: l’atleta azzarda un pericoloso cambio di direzione che combinato ad un contatto con la tavola di Adamczykova provoca ladi tutte le altre tre atlete incompromettendo in modo irreversibile la2 e facendole ottenere ...

Moioli e altri quattro azzurri in partenza per Mt. St. Anne per le ultime due gare della stagione di Cdm - Conclusa la tappa di Montafon, la Coppa del Mondo di SnowboardCross guarda all’atto conclusivo della stagione che si concluderà nella canadese Mt. St. Anne con le ultime due prove di sabato 23 e ...fisi

Moioli, dalla gioia alla rabbia: Michela fuori ai quarti nel bis di Montafon, vince Trespeuch che scappa in coppa - Domenica 17 Marzo, 15:50 Dalla gioia alla rabbia, per un'uscita che potrebbe aver deciso la corsa alla Coppa del Mondo, che Michela Moioli aveva riaperto clamorosamente con una rimonta passata dalla ...neveitalia

Moioli vince a Montafon, è un bis da applausi. Impresa che vale la vetta - Michela Moioli conquista due vittorie in Coppa del Mondo di snowboardcross dopo due anni di digiuno, guadagnando la vetta della classifica.msn