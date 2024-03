Juan Jesus decide finalmente di rivelare quel che è successo ieri in campo. Giustamente. Dopo che Acerbi ha nega to tutto , il difensore del Napoli – che ieri ha sbagliato a non denunciare e ad ... (ilnapolista)

"Mi ha detto "sei solo un n..ro". Juan Jesus smentisce Acerbi - Il difensore brasiliano ha denunciato di essere finito vittima di un insulto razzista da parte di Francesco Acerbi e ha svelato pubblicamente il contenuto della frase di cui sarebbe stato destinatario ...ilgiornale

Stati Uniti e governi occidentali non capiscono cosa significa questa guerra per Israele - La posizione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a fianco di Israele all’inizio della guerra scatenata dalla carneficina del 7 ottobre sarà ricordata come uno dei momenti più alti della relazio ...israele

Juan Jesus attacca Acerbi: “Mi ha detto negro e ora si rimangia tutto, anche le scuse. Non ci sto, basta razzismo” - Spazio per le sfumature ce n’è poco. Al minuto 59 di Inter-Napoli di domenica, ripreso dalle telecamere, Juan Jesus si è lamentato con l’arbitro La Penna: «Mi ha detto sei un negro, a me non sta bene» ...repubblica