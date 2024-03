Mi ha chiamato neg***o Terremoto in Inter-Napoli | Acerbi rischia la condanna esemplare

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un nuovo caso di razzismo sconvolge il calcio italiano e fa quasi sorridere a pensare che si sia materializzato proprio nella giornata in cui la Serie A si spende nella lotta contro la discriminazione razziale. Con tanto di adesivi sulle giacche dei giornalisti e messaggi fatti leggere agli allenatorivistati, al grido di: “Keep Racism Out”. L'episodio spiacevole si è consumato durante il posticipo tra, protagonista al minuto 60' il difensore nerazzurro Francescoed il suo collega di ruolo avversario, il brasiliano Juan Jesus. Il giocatore di Calzona, autore del gol del pareggio partenopeo, è diventato bersaglio di un insulto razzista da parte diin seguito ad un contrasto tra i due su un calcio d'angolo. Un normale contatto di gioco. I due hanno battibeccato a lungo ...

