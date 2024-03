MeteoGiuliacci | i giorni in cui cambia tutto | Svolta importante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Novità meteo in arrivo. La settimana che va dal 18 al 24 marzo vedrà "due velocità", prima il bel tempo sulla spinta dell'anticiclone africano, poi un peggioramento. A fornire le ultime previsioni del tempo sono gli esperti di. A causa di una "profonda goccia fredda" che insiste sulla Penisola Iberica una massa d'aria di origine africana sta arrivando sull'Italia "Questo non farà altro che far innalzare le temperature, nonché una buona dose di pulviscolo sahariano che offuscherà i nostri cieli.", spiega l'autore Andrea Tura. Nel weekend tuttavia avremo un "mento del tempo", spiega l'esperto. Sono attesi piogge e temporali, che si faranno sentire a partire dal Nord-Ovest, per poi dipanarsi suil resto dell'Italia. Ma "questo peggioramento non sarà particolarmente duraturo né ...