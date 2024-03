Meteo lunedì | inizio settimana con tempo in peggioramento

(Di lunedì 18 marzo 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Dopo una domenica in gran parte soleggiata e con temperature primaverili, l’dellasarà caratterizzato da undelsulla Penisola. Un fronte freddo che merita questo appellativo più che altro perché associato a una saccatura di matrice artica che si estenderà fino all’Europa centrale dove porterà un rigurgito invernale. Ma da noi quel freddo non arriverà anche se i contrasti con la massa d’aria mite primaverile presenti sulla Penisola saranno sufficienti a stimolare la formazione di rovesci erali che localmente potranno essere anche intensi e grandinigeni. Le zone più esposte saranno quelle adriatiche ma avremo nubi e qualche isolato fenomeno anche sulla fascia ...

