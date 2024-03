Meteo in Lombardia | la primavera stenta a partire Arriverà il sole | ma la pioggia incombe sul weekend

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano – Abbiamo messo via i piumini, lavato le giacche pesanti, guardato con fiducia agli abiti primaverili nell’armadio? Beh, abbiamo affrettato i tempi. La, che pure ha fatto capolino nei giorni scorsi con le solite classiche forti escursioni termiche nel corso della giornata, torna – anche se per poco a farsi – desiderare. Insomma, temperature più basse dei giorni scorsi ci aspettano nelle prossime ore, in un contesto comunque di clima mite. Ci saranno, dice il sito 3B, fasi assolate alternate a passaggi nuvolosi più o meno consistenti, associati a precipitazioni in genere modeste, in particolare nella giornata di oggi e sui settori orientali della regione. Clima generalmente mite con temperature spesso sopra la media, pur senza particolari eccessi. Ma vediamo il dettaglio giorno per giorno di questo inizio di settimana. ...