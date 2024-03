Meteo | ancora pioggia poi un assaggio di primavera Ma non durerà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo un inizio di settimana caratterizzato dal maltempo, si passerà a un sussulto disecondo le previsionidi oggi, lunedì 18 marzo 2024. Ma la stabilità atmosferica non avrà vita lunga.Leggi anche: Previsioni: weekend dal sapore primaverile ma con qualche rovescio Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, comunica già dalla giornata di oggi l’ingresso di correnti instabili in quota destabilizzerà non poco l’atmosfera provocando le prime precipitazioni sulle Alpi (nevose oltre i 1800 metri di quota). Col passare delle ore occhi puntati soprattutto al Nord Est, dove non si esclude la possibilità di forti temporali: i classici fenomeni primaverili che colpiscono in maniera localizzata e veloce ma che possono risultare particolarmente intensi con grandinate. Questi settori si troveranno ...