Metalcoop | De Santis Forum Wbo | Nostro obiettivo è diffondere buone pratiche

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Firenze, 18 mar. (Adnkronos/Labitalia) - “IlWbo è una organizzazione no profit costituita da Cfi e da 30 imprese cooperative nate attraverso percorsi di Workers by out e di recupero di aziende fallite da parte dei lavoratori. Si propone diqueste, la conoscenza di queste esperienze e anche i meccanismi che potrebbero consentire ai lavoratori di recuperare le loro aziende in presenza di condizioni particolarmente favorevoli e fare operazioni di salvataggio delle imprese, quindi recuperando i posti di lavoro anche sulla base delle esperienze che altre imprese e altri lavoratori hanno realizzato in Italia in questi anni". Sono le parole di Maurizio De, presidente deldell'impresa rigenerata, ildei workers buy out ...