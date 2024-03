Metal Gear Solid Delta | Snake Eater | una serie di video sulla serie pubblicata da Konami

(Di lunedì 18 marzo 2024) Per accompagnare l’attesa verso la data di uscita diha iniziato la pubblicazione di unadidedicati al franchise. La voce narrante è quella di David Hayter, storico doppiatore di, Olde Big Boss. Il primoè già disponibile e lo riportiamo qui sotto. Trattandosi di un primo episodio, le immagini sono dedicate alle origini dellae sono consigliate a chi non la conosce, ma anche a chi sa proprio tutto ma vuole tornare a vivere emozioni passate. Nella parte finale del, un annuncio del narratore rimanda a nuove ...

(Adnkronos) – Sony e PlayStation Studios hanno rivelato una nuova partnership con Kojima Productions. Il progetto, attualmente noto con il nome in codice "Physint", si preannuncia come il successore ... (periodicodaily)

La patch 1.5.0 per Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 è ora disponibile . Konami ha pubblicato l’aggiornamento per la versione PC Steam della sua collezione di videogiochi, mentre nelle ... (game-experience)

Metal Gear Solid : Snake Eater riceverà presto nuovi dettagli, in arrivo dei video commentati da David Hayer - Konami ha due importanti rifacimenti di grandi classici in uscita entro fine anno: Silent Hill 2 Remake, sviluppato in collaborazione con Bloober Team, e Metal Gear Solid : Snake Eater, realizzato in ...it.ign

TeamKill media annuncia Quantum State, sequel del controverso sparatutto Quantum Error - Solo lo scorso 3 novembre, lo studio indipendente TeamKill Media pubblicava Quantum Error, uno sparatutto sci-fi in Unreal Engine 5 ispirato a Dead Space. Il gioco, accolto con recensioni estremamente ...it.ign

Contra Operation Galuga RECENSIONE PC | Mai dichiarare guerra a Konami - Contra Operation Galuga è l'ultima fatica di Konami, la gloriosa casa giapponese nota per le saghe di Metal Gear Solid, Silent Hill (con un Remake del secondo ...gamesource