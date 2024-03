Messi infortunato | salta le amichevoli con l'Argentina

Lionel Messi è ancora infortunato agli adduttori. Il fuoriclasse argentino a Tokyo ha confermato di non essere sicuro di poter giocare l’ amichevole contro il Vissel Kobe , dopo aver già saltato la ... (sportface)

Personaggi: vai alla sezione - Ten Hag approva e si mette alla finestra: 14 gol in 39 partite di campionato ... Ma Diallo sprofonda negli infortuni, prima di risvegliarsi proprio sul più bello, al 120’ della sfida di Fa Cup. Amad ...gazzetta

Messi infortunato, salta la tournée in Usa con l'Argentina - Lionel Messi non parteciperà alle breve tournée negli Usa dell'Argentina, per un lieve infortunio.ansa

Promozione. Real Cerretese a valanga contro Monsummano. Sblocca Bouhafa, Menconi e Fedi mettono i sigilli - La Real Cerretese batte il Monsummano 3-1 con gol di Bouhafa, Menconi e Fedi. Vittoria importante prima della sosta, nonostante infortuni.lanazione