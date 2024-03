Meret | «Meglio nel secondo tempo | pareggio giusto! Compatti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha fornito le sue impressioni a caldo dopo Inter-Napoli, match tra la capolista e i Campioni d’Italia in carica terminato sul risultato di 1-1 a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN– Alexparla così dopo Inter-Napoli: «Penso che abbiamo fatto una buona partita, nonostante lo svantaggio abbiamo continuato a fare il nostro gioco. Nelancora, abbiamo fatto il gol e provato a segnare il vantaggio. Credo che ilsia. È stata una buona gara soprattutto dal punto di vista della compattezza. Sappiamo che per raggiungere l’obiettivo serve un filotto di vittorie, ma abbiamo due scontri diretti e possiamo farcela. La prima parata mi ha colto in contro, non sapevo se ...