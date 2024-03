Meret | «Grande spirito di squadra stasera Pareggio giusto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il portiere del Napoli, autore di veri miracoli questa sera contro l’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Le parole di«Penso he abbiamo fatto una buona partita. Nonostante siamo andati in svantaggio non ci siamo buttati giù e abbiamo continuato a fare il nostro gioco. Penso che ilsia. È stata una buona partita per la compattezza e lodi. Dobbiamo essere soddisfatti. Sappiamo che dobbiamo cominciare a fare qualche filotto di partite per arrivare quarti, ma sappiamo che possiamo farcela» Sulle sue due parate importantissime «La prima mi ha colto in controtempo, non sapevo se entrava o meno, però mi sono buttato. La seconda bene o male non sono riusciti ad angolarla bene e quindi ci sono arrivato» Il Napoli ha trovato una solidità difensiva ...