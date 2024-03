Mercedes Mone | “Ecco perchè ho scelto la AEW”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo ua lunga, lunghissima telenovela e tanti tira e molla,consciuta con il nome di Sasha Banks quando militava in quel di Stamford, dopo la sua esperienza in Giappone si è accasata in AEW, diventando una delle star piu’ pagate al mondo. In una recente intervista ha voluto spiegare ildella sua scelta. Freedom “Sono una persona alla quale piace fare la storia, produrre magia e creare le proprie opportunità facendo sempre di piu’. La AEW in questo è il paese dei balocchi, la terra delle opportunità. Qui ho la posibbiità di mettermi in ostra per quello che sono realmente”.