(Di lunedì 18 marzo 2024) Continuano le protestecontro l’afflusso dia condizioni deleterie per iinterni dei Paesi UE. La questione è seria: se la politica europea non se ne occupa seriamente, le conseguenze negative sulla tenuta dei governi nazionali saranno presto visibili, specialmente in Polonia. Per agevolare l’euro-integrazione della disastrata economia ucraina, Bruxelles sta distruggendo le economie dei Paesi membri. Le premesse di un disastro economico Se da un lato la crisi economica nel 2024 non si è certo attenuata, dall’altro peggiorano i fattori che la aggravano. Primo fra tutti è l’appoggio incondizionato e generosissimo a Kiev, che si ritorce contro gli stessi cittadini. Milioni di euro vengono stanziati a favore dell’invio di armi ed ...