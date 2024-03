Mercati europei inondati e affossati dal grano ucraino Sale di nuovo la protesta degli agricoltori polacchi

(Di lunedì 18 marzo 2024) Continuano le protestecontro l’afflusso dia condizioni deleterie per iinterni dei Paesi UE. La questione è seria: se la politica europea non se ne occupa seriamente, le conseguenze negative sulla tenuta dei governi nazionali saranno presto visibili, specialmente in Polonia. Per agevolare l’euro-integrazione della disastrata economia ucraina, Bruxelles sta distruggendo le economie dei Paesi membri. Le premesse di un disastro economico Se da un lato la crisi economica nel 2024 non si è certo attenuata, dall’altro peggiorano i fattori che la aggravano. Primo fra tutti è l’appoggio incondizionato e generosissimo a Kiev, che si ritorce contro gli stessi cittadini. Milioni di euro vengono stanziati a favore dell’invio di armi ed ...

A Nuo il 30 per cento di Osit spa (Subdued) - Nel dettaglio, la partnership strategica tra i co-fondatori di Subdued, Enrico Maria Sconciaforni e Alessandro Orsini, e Nuo, holding di investimento fondata nel 2016, consentirà al brand di ...fashionunited

Diritto di disconnessione: in Australia sarà legge. E in Italia - Diritto alla disconnessione: la situazione in Italia e in Europa Il diritto alla disconnessione ha trovato la sua prima applicazione legale in Francia nel 2016, con la “Loi du Travail“, che obbliga le ...tag24

PagoPa, Antitrust frena sulla cessione a Poste Italiane. Tutti i dubbi sull’operazione - In questo modo, secondo il garante, “le condizioni minimali di trasparenza e non discriminazione a garanzia del mercato” non sarebbero rispettate. Piuttosto, occorrerebbe “un’asta competitiva o ...money