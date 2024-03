Mercati e produttività | così l’Italia ha staccato la Germania Parla Osnato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sì, forse la crescita italiana, come sostiene Confindustria, si è presa una pausa di riflessione e tornerà a macinare terreno tra qualche mese. Ma a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, c’è da tranquillizarsi. L’inflazione è allo 0,8%, per il secondo mese consecutivo (gennaio e febbraio), lo spread, termometro della fiducia deiverso, è ai minimi da due anni. Il mercato del lavoro continua a tirare, più mezzo milione di posti nel 2023, 447 mila solo in questo mese di marzo, mentre il Pil nel 2024, stime della Commissione europea, aumenterà dello 0,7%. Dato non proprio esaltante, ma pur sempre migliore di quello tedesco (0,2%). Il grande problema rimane il deficit, principale cruccio del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Anche se qui c’è l’attenuante, che si chiama Superbonus, vera e propria mina per i conti pubblici. Anche ...