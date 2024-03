Meloni | “Il dolore per le vittime del Covid è una ferita ancora aperta”

(Di lunedì 18 marzo 2024) ROMA – “La pandemia da-19 ha segnato la nostra storia recente. Più di quattro anni fa la crisi sanitaria si è abbattuta sul mondo e la nostra Nazione ha pagato un prezzo particolarmente alto. Oggi onoriamo la memoria dei nostri connazionali che non ci sono più e ci stringiamo alle loro famiglie e ai loro cari. Ilper le tantissime vite perse è una”. Lo dichiara la premier Giorgia, in occasione della Giornata in memoria delledel coronavirus. La presidente del Consiglio sottolinea che “la crisi pandemica ha prodotto enormi conseguenze economiche, sociali e sanitarie e il cammino per uscirne è, per diversi aspetti, lungo. Penso, ad esempio – aggiunge -, all’impatto devastante che il ...

